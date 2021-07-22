Вишневский требует, чтобы Беглов объяснил ему смысл перекрытия Невского проспекта ради парада ВМФ

Петербургского парламентария Бориса Вишневского удивило перекрытие Невского проспекта в районе Садовой улицы в утренний час пик: возмущённый этим "нововведением" он обратился за разъяснением к городскому главе Александру Беглову.

Действительно, на протяжении всей прошедшей недели ради репетиции главного парада сил ВМФ центр города оказывается частично перекрыт с 9:00 до 14:00, однако если ограничению движения в районе набережных ещё можно дать резонное объяснение, то закрытию Невского - нет, полагает депутат.

"И с какого перепугу Невский в районе Садовой перекрыли? До этого места корабли точно не доплывают", - возмущается Вишневский в своих соцсетях.

В связи с этим "яблочник" интересуется у губернатора, кто принимал решение об установлении ограничений на Невском и Лиговском проспектах, а также на Казанской улице до Гороховой, учитывались ли при этом интересы пользующихся городским транспортом петербуржцев и как всё это связано с репетицией военно-морского парада.

Мероприятие, напомним, было решено провести без участия зрителей.