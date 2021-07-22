           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:31

Суд арестовал активы депутата ГД Ковпака

фото ЗакС политика Суд арестовал активы депутата ГД Ковпака

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на активы депутата Госдумы Льва Ковпака, его отца и супруги, передает "Интерфакс". В общей сложности, включая счета подконтрольных семье фирм, ее движимое и недвижимое имущество, под арест попала собственность, оцениваемая более чем в 1 млрд рублей.

Основанием для юридической санкции стал вывод денег из ООО "Продовольственная компания" на счета близких Ковпаку предприятий в период экономического кризиса, что привело к признанию ООО банкротом осенью прошлого года.

"Ковпак Л.И. совершал недобросовестные действия по наращиваю кредиторской задолженности для получения контроля за делом о банкротстве ООО "Продовольственная компания" с целью уклонения от ответственности в виде субсидиарной ответственности и взыскания убытков", - приводится позиция суда.

Де-факто в пользу депутата-единоросса было выведено свыше 650 млн рублей, принадлежавших компании.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru