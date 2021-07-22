"Борьба с поэтами - вопрос безотлагательный": Бродский, Маяковский, Ахматова не прожили и дня на доме по улице Ленина

Петербургские коммунальщики в считанные часы "лишили дома" именитых российских поэтов, уничтожив их портреты, появившиеся на Петроградской стороне на улице Ленина, 10.

Фотографиями с мест событий поделилась в сообществе "Петроградской диаспоры" в Facebook местная обитательница Вероника Одинокова. Ещё сегодня утром она, выходя из дома по делам, успела запечатлеть образы литераторов на торце здания, однако уже через несколько часов её постигло разочарование - от портретов беспощадно избавились.

"Я в этом доме живу. Приехала с дачи полить цветы и увидела сама. Потом пошла на работу, потом вернулась — и все! Борьба с поэтами — вопрос безотлагательный", - высказала своё мнение Одинокова.

На доме некоторое время просуществовали портреты Иосифа Бродского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Софии Парнок, Владимира Маяковского, Земфиры, Даниила Хармса, дополненные цитатами из их произведений.

Дом подведомственен ЖКС №1 Петроградского района. В пресс-службе районной администрации в разговоре с "Фонтанкой" сообщили, что жалоб на несанкционированные изображения им не поступало, ликвидация образов - личная инициатива коммунальщиков.

Напомним, что портрет Иосифа Бродского, появившийся на стене напротив дома, где он жил, по улице Пестеля, и который был приурочен к его дню рождения, аналогичным образом был оперативно уничтожен.

Кроме того, городские власти посягались и на граффити с Хармсом на улице Маяковского, 11, однако ввиду общественного резонанса были вынуждены отступить и смириться с "настенным" существованием поэта.

Фото: Вероника Одинокова