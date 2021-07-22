В Смольный подали петицию за переименование Советских улиц в Рождественские

Активисты, желающие возвращения десяти Советским улицам в Центральном районе Петербурга прежнего названия Рождественских, подали петицию в городское правительство. Им удалось собрать под документом около четырех тысяч подписей, сообщает в своем Telegram-канале политический активист Денис Михайлов.

"Среди них и архитекторы, и редакторы журналов, и настоятель храма Рождества Христова на Песках. В свою очередь, сейчас мы предлагаем Правительству Санкт-Петербурга сформировать рабочую группу, в которую должный войти представители администрации города и члены инициативной группы для того, чтобы обсудить и начать весь процесс по переименованию", - гласит его пост.

Отметим, что инициатива о возвращении Рождественских улиц регулярно "реанимируется" той или иной группой горожан в течение практически всего постсоветского времени. Тем не менее, пролоббировать возвращение топонимов не удалось даже такому влиятельному приверженцу православия, как бывший губернатор Георгий Полтавченко.