           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:28

В Смольный подали петицию за переименование Советских улиц в Рождественские

фото ЗакС политика В Смольный подали петицию за переименование Советских улиц в Рождественские

Активисты, желающие возвращения десяти Советским улицам в Центральном районе Петербурга прежнего названия Рождественских, подали петицию в городское правительство. Им удалось собрать под документом около четырех тысяч подписей, сообщает в своем Telegram-канале политический активист Денис Михайлов.

"Среди них и архитекторы, и редакторы журналов, и настоятель храма Рождества Христова на Песках. В свою очередь, сейчас мы предлагаем Правительству Санкт-Петербурга сформировать рабочую группу, в которую должный войти представители администрации города и члены инициативной группы для того, чтобы обсудить и начать весь процесс по переименованию", - гласит его пост.

Отметим, что инициатива о возвращении Рождественских улиц регулярно "реанимируется" той или иной группой горожан в течение практически всего постсоветского времени. Тем не менее, пролоббировать возвращение топонимов не удалось даже такому влиятельному приверженцу православия, как бывший губернатор Георгий Полтавченко.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Полтавченко Георгий Сергеевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости22 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru