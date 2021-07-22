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Противники строительства нового дельфинария обратятся к Беглову

фото ЗакС политика Противники строительства нового дельфинария обратятся к Беглову

Зоозащитники из нескольких общественных организаций подготовили открытое письмо, адресованное петербургскому губернатору Александру Беглову и содержащее в себе протест против возможного строительства в городе нового дельфинария. В канцелярию Смольного письмо направят в международный День китов и дельфинов, отмечаемый 23 июля.

"Дельфины и киты — это разумные социальные животные, которым необходимо проплывать сотни километров, нырять на большие глубины, охотиться и общаться со своими семьями. В неволе невозможно создать даже минимально необходимые условия для их жизни. Санкт-Петербург — культурная столица. Здесь не место устаревшим развлечениям, которые пропагандируют потребительское отношение и жестокость к животным", - гласит текст документа.

Авторы также напоминают властям, что по обновленной в прошлом году Конституции в стране стало обязательным принципом ответственное обращение с животными.

Напомним, что существовавший с 1990-х годов планетарий на Крестовском острове закрылся в конце 2020 года. Здание закрылось на капитальный ремонт, после чего КГА предложил арендаторам четыре альтернативных площадки. С тех пор работа дельфинария в городе не была возобновлена.

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