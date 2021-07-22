Совет МО "Владимирский округ" провёл очередной рейд по улице Рубинштейна

Руководство муниципального совета МО "Владимирский округ", вместе с представителями комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, а также сотрудниками налоговой инспекции 22 июля провели рейд на улице Рубинштейна с целью выявить заведения, которые работают без лицензии и кассового оборудования.

Ещё на подходе инициативной группы, сотрудники бара "Шоты будешь" решили закрыть свои двери для посетителей. Как заявил глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко, это помещение принадлежит городу, а действия сотрудников бара он считает самозахватом. Сотрудники управляющей компании обесточили бар. Лицензия на реализацию алкоголя заведению, предположительно, могла остаться от предыдущего собственника помещения, считают муниципалы.

— Люди, которые здесь работают, действуют незаконно. Никаких договорных взаимоотношений с городом у них нет. "Петроэлектросбыт" приходили сюда с проверкой и выяснили, что они подключились незаконно, — рассказал Тихоненко.





Второй точкой рейда стал ресторан NAU. В нем не оказалось кассового аппарата. Молодой человек, представившийся стажером, спрятал кассовый терминал от внезапной проверки. После того, как Тихоненко вызвал полицию, сотрудники заведения начали убирать с полок бутылки с алкоголем. Впрочем, как заявил сотрудник комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, лицензия на продажу алкоголя по этому адресу есть, но сотрудники заведения показать ее прибывшим полицейским не смогли. В итоге весь имеющийся алкоголь был изъят.





Соседняя дверь - караоке-клуб Royal. Там диалога с администрацией не случилось. После того, как налоговики показали свои удостоверения, единственный сотрудник растворился в подсобном помещении. Ни лицензии, ни кассового аппарата там не оказалось.

Бары Noir и RS20, как и "Трудовые будни" успели закрыться до прихода чиновников и муниципалов. Там сотрудники ЖКС демонтировали остатки вывесок. Так что бесследно для этих заведений этот вечер не прошел.

Зато дверь "Угрюмочной" была гостеприимно открыта. Стажёр Макс Сергеевич рассказал чиновникам, что работает тут первый день и не знает всех деталей работы. Сотрудники комитета по промышленной политике выяснили, что лицензии там тоже нет.

В продуктовом магазине "Лето 24" лицензия на продажу алкоголя была, правда, одна на двоих с соседним баром Monkey, из-за чего сотрудники налоговой зафиксировали нарушение.

Изначально муниципалы планировали демонтировать нелегальные вывески на улице, но заведения, узнав о готовящемся рейде, самостоятельно сняли свои вывески за несколько часов до мероприятия. Например, бар RS20 демонтировал вывеску "Рубинштейн", которая осталась от одноимённого бара, который раньше находился по этому адресу. Также поступили бары Noir и "Трудовые будни". Несмотря на это, глава "Владимирского округа" Денис Тихоненко доволен проведённой проверкой. Они отметил, что подвижки в зачистке улицы он недобросовестных рестораторов есть.

Константин Леньков