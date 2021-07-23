           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:51

"В тылу циклона": В Петербурге 23 июля ждут дожди и температуру ниже нормы

фото ЗакС политика "В тылу циклона": В Петербурге 23 июля ждут дожди и температуру ниже нормы

Петербург 23 июля оказался в тыловой части циклона, что приведет к прохладной погоде с кратковременными дождями, сообщил в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в этот день составит плюс 20 – плюс 22 градуса: Леус отметил, что это на 1 – 2 градуса ниже климатической нормы. Ветер северо-западный, 5 – 10 м/с, атмосферное давление будет расти, но останется чуть ниже нормы.

В выходные дни начнется потепление. В субботу, 24 июля, прогнозируется до плюс 23 градусов, а уже в понедельник, 26 июля, столбик термометра поднимется до плюс 30.

Сегодняшний день — нечастый с пониженной температурой для нынешнего лета. Июнь и июль оказались аномально теплыми для Петербурга. Ранее глава петербургского Гидрометцентра Александр Колесов сообщал, что август тоже ожидается довольно жарким.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru