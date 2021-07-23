Беглов поздравил администрацию губернатора Петербурга с 30-летием создания

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил свою администрацию с 30-й годовщиной создания.

Беглов напомнил, что в 1991 году в системе органов исполнительной власти была создана мэрия Ленинграда: напомним, тогда мэром был избран Анатолий Собчак. Позже орган переименовали в администрацию губернатора Санкт-Петербурга.

По словам Беглова, сотрудники администрации губернатора — это "преемники тех, кто начинал строить современный Петербург", и от ее эффективной работы "во многом зависит и результативность функционирования всего государственного аппарата" города.

Беглов заявил, что администрация губернатора "является центром управления мегаполисом", и в числее ее задач — "планомерная работа по повышению уровня жизни горожан, поддержанию конструктивного диалога между властью и обществом". Он пожелал сотрудникам здоровья, благополучия, оптимизма и успехов.