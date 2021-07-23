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Новости 10:33

Суд запретил сносить корпуса Хладокомбината №4 по иску градозащитников

фото ЗакС политика Суд запретил сносить корпуса Хладокомбината №4 по иску градозащитников

Куйбышевский суд Петербурга запретил сносить корпуса Хладокомбината №4 на улице Шкапина по иску градозащитников, сообщили представители инициативной группы.

Запрет наложен в качестве меры предварительной защиты. Градозащитники в иске требуют признать незаконным заключение КГИОП на эскизный проект строительства жилого комплекса на участке у домов 43 - 45 по улице Шкапина. Суд решил, что проектные и строительные работы сейчас могут привести к нарушению прав заявителей на сохранение объектов культурного наследия в их исторической среде. Также суд учел, что в КГИОП подано заявление о выявлении склада-холодильника по этому адресу, и снос зданий будет препятствовать объективному рассмотрению спора.

Стройка на улице Шкапина в районе хладокомбината была анонсирована в 2019 году. Недавно стало известно, что застройщик "Антарес" получил разрешение на строительство ЖК в этом районе. Градозащитники сообщают, что, судя по заключению КГИОП, снести планируют все корпуса завода, несмотря на то, что зона ЗРЗ, в которой они расположены, предполагает сохранение зданий до 1957 года постройки.

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