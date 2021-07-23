РКН добивается от Instagram разблокировки аккаунта Прилепина

Представители Роскомнадзора официально обратились к администрации сервиса Facebook, потребовав как можно скорее вернуть доступ к собственному аккаунту в Instagram сопредседателю партии "Справедливая Россия - За правду", писателю Захару Прилепину. В обращении, как и в партийном списке, он указывается как Евгений Прилепин.

"Никого об этом не просил. Очень рад поддержке. Поклон всем хорошим людям", - написал сам он в персональном Telegram-канале.

Ведомство расценивает блокировку страницы Прилепина как проявление политической цензуры и допускает, что сама по себе она может быть истолкована как иностранное вмешательство в предстоящие думские выборы в РФ. Кроме того, РКН требует от социальной сети объяснений причин произошедшего.