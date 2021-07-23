           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:55

В Кронштадте стартует реставрация Владимирского собора

фото ЗакС политика В Кронштадте стартует реставрация Владимирского собора

По программе КГИОП начинается реставрация Владимирского собора в Кронштадте, передает пресс-служба Смольного: в настоящее время устанавливают строительные леса. До конца года на эти цели должны будут потратить 35,3 млн рублей. В качестве подрядчика выступает АО "Петрос". По словам губернатора Александра Беглова, сейчас остров Котлин - зона особого внимания. Отчасти это связано с реализуемым проектом "Остров фортов".

"Мы ремонтируем дороги за счет бюджета, приводим в порядок здания. Владимирский собор находится в исторической части Кронштадта, где много туристов. После реставрации он будет настоящим украшением острова", - пообещал губернатор.

После ремонта церковь, построенная в 1870-х годах, обретет восстановленную отделку фасадов специалисты приведут в порядок поврежденную лепнину и починят оконные решетки. В реставрационных работах также нуждаются колокольня и гранитная лестница.

фото: пресс-служба Смольного

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 июля
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru