Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что считает нужным ужесточить наказание за мошенничество по телефону и в интернете.

Об этом Володин рассуждал, говоря о росте мошенничества за последние полтора года: он утверждает, что за это время число случаев увеличилось почти в два раза, и аферисты похитили таким образом почти 150 млрд рублей.

По мнению Володина, нынешнего наказания — до 5 лет лишения свободы — недостаточно.

"Личные сведения граждан по-прежнему попадают преступникам из-за утечек баз данных, недобросовестных операторов, халатности или злого умысла сотрудников, имеющих к ним доступ. Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав", — заявил Володин.

По его мнению, в ряде случаев убытки пострадавших должны покрывать банки. Володин считает, что этот вопрос нужно рассмотреть осенью после выборов в Госдуму в числе приоритетных.

фото: duma.gov.ru