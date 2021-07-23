Мосгорсуд утвердил продление и ужесточение административного надзора за Удальцовым

Левый политик Сергей Удальцов не смог оспорить в Мосгорсуде решение о продлении и ужесточении в отношении него административного надзора, принятое в апреле. Надзор продлится до 26 апреля 2022 года, говорится в Telegram-канале оппозиционера.

Помимо запрета на посещение массовых мероприятий, действовавшего и раньше, по новым правилам Удальцов должен отмечаться в полиции не два, а четыре раза в месяц. Лидер "Левого фронта" намерен оспаривать это решение в Европейском суде по правам человека, считая, что власть необоснованно ограничивает его активность на время думской кампании.

Напомним, что административный надзор "тянется" за Удальцовым в связи с реальным сроком, который он отбыл в 2012-2017 годах по делу о подготовке массовых беспорядков в Москве.