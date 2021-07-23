Пассажиров Финляндского вокзала начнут пускать через вестибюль "Площади Ленина" по выходным

Пассажиров Финляндского вокзала начнут пускать через вестибюль станции метро "Площадь Ленина" по выходным, сообщили в Смольном.

Такое решение было совместно принято руководством комитета по транспорту и Октябрьской железной дороги из-за большого числа пассажиров в дни летней жары. По итогам встречи участники подписали регламент взаимодействия работников метрополитена и Финляндского вокзала по временной технологии пропуска пассажиров.

Вход будет открыт для пассажиров в пиковые часы с пятницы по воскресенье, начиная с 24 июля. Перед выходом из станции метро на площадь Ленина будут выставлены дополнительные посты подразделения транспортной безопасности для проверки пассажиров.

"Нельзя не согласиться, что в пиковые часы прохождение пассажирами метро повторной проверки на пунктах пропуска вокзала занимает много времени и образует скопление людей. Наша задача — сделать пребывание пассажиров в зданиях вокзалов и в салонах общественного транспорта максимально комфортным, поэтому теперь в зависимости от плотности пассажиропотока из вестибюля метро "Площадь Ленина" попасть на вокзал можно не выходя из здания", — заявил глава комтранса Кирилл Поляков.

По данным Смольного, за половину лета 2021 года пригородными электричками воспользовались порядка 19,8 млн человек против 11,6 млн в 2020 году.