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Пассажиров Финляндского вокзала начнут пускать через вестибюль "Площади Ленина" по выходным

фото ЗакС политика Пассажиров Финляндского вокзала начнут пускать через вестибюль "Площади Ленина" по выходным

Пассажиров Финляндского вокзала начнут пускать через вестибюль станции метро "Площадь Ленина" по выходным, сообщили в Смольном.

Такое решение было совместно принято руководством комитета по транспорту и Октябрьской железной дороги из-за большого числа пассажиров в дни летней жары. По итогам встречи участники подписали регламент взаимодействия работников метрополитена и Финляндского вокзала по временной технологии пропуска пассажиров.

Вход будет открыт для пассажиров в пиковые часы с пятницы по воскресенье, начиная с 24 июля. Перед выходом из станции метро на площадь Ленина будут выставлены дополнительные посты подразделения транспортной безопасности для проверки пассажиров.

"Нельзя не согласиться, что в пиковые часы прохождение пассажирами метро повторной проверки на пунктах пропуска вокзала занимает много времени и образует скопление людей. Наша задача — сделать пребывание пассажиров в зданиях вокзалов и в салонах общественного транспорта максимально комфортным, поэтому теперь в зависимости от плотности пассажиропотока из вестибюля метро "Площадь Ленина" попасть на вокзал можно не выходя из здания", — заявил глава комтранса Кирилл Поляков. 

По данным Смольного, за половину лета 2021 года пригородными электричками воспользовались порядка 19,8 млн человек против 11,6 млн в 2020 году.

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