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Выборы 2021

Муниципал 18:47

Перов: ИКМО "Автово" отказала мне в статусе ЧПСГ

фото ЗакС политика Перов: ИКМО "Автово" отказала мне в статусе ЧПСГ

Один из руководителей Партии Социальной защиты Виктор Перов сообщил ЗАКС.Ру, что сотрудники ИКМО "Автово" якобы отказали ему в назначении членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса. 

- У меня кандидаты сдались и по закону, после сдачи документов на регистрацию, кандидат может назначить члена ИКМО [с правом] совещательного [голоса]. Они тут мне отказывают. Они боятся нашей партии. "Справедливая Россия" боится Партии Социальной защиты, - пожаловался Перов. 

По его мнению, сотрудники избирательной комиссии не знакомы с избирательным законодательством. Он также отметил, что у одного из кандидатов Партии Социальной защиты не хотят принимать справку об остатке средств на счете. 

Получить оперативный комментарий от ИКМО "Автово" корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. 

Напомним, Партия Социальной защиты выдвинула на муниципальные выборы в МО "Автово" 2021 года трех кандидатов: бывшего судмедэксперта Егора Демчука, сотрудника охранного предприятия Игоря Лебедева и помощника атамана казачьего общества "Станица Ладожское" Ивана Мельницкого. Первые два ранее привлекались к уголовной ответственности. Демчук за побои и оскорбления, Лебедев - за грабеж и ложное сообщение о теракте.

Константин Леньков, фото Виктора Перова

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