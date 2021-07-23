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Сбербанк рефинансировал петербургскому метрополитену кредит на 3 млрд рублей

фото ЗакС политика Сбербанк рефинансировал петербургскому метрополитену кредит на 3 млрд рублей

Государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен" подписало контракт со Сбербанком на рефинансирование кредита. Кредит в размере 3 млрд рублей подземка одолжила у банка "Санкт-Петербург" еще в 2015 году.

Как следует из материалов размещенной 23 июля госзакупки, за три ближайших года ГУП отдаст Сбербанку в качестве процентов за рефинансирование долга 700 млн 160 тысяч рублей. Эту сумму транспортная организация планирует выплатить посредством четырех траншей.

Отметим, что это не первый долг, для погашения которого в течение 2021 года "Петербургский метрополитен" ищет контрагента. Так, в конце марта на сайте госзакупок появился заказ на рефинансирование кредита в размере почти 6 млрд рублей. Проценты от сделки должны были составить 1,26 млрд рублей.

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