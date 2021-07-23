Милонова возмущает "совковый подход" чиновников к использованию петербургских крыш

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов в своей авторской радиопрограмме на "Комсомольской правде" выступил с концептуальным предложением относительно использования городских крыш, которые, по его мнению, попусту простаивают, ветшают и не отвечают стандартам современных мегаполисов. Центральные крыши, в особенности, глядящие на набережные, он предлагает сделать обитаемыми и даже жилыми, что позволило бы решить целый комплекс проблем.

"Я возмущен тем, что у нас есть какой-то совковый подход в жилищной системе: "Крыши нельзя, можно упасть". Почему в Риме с крыши упасть нельзя, а у нас обязательно надо падать? <...> У нас места нету ни фига, у нас крыши - это огромные тысячи, десятки, сотни тысяч квадратных метров территории, которые бесцельно пропадают и, мало того, являются позорными аккумуляторами всяких там снега и осадков", - заявил политик.

Милонов обратил внимание, приведя в пример кафе на крыше рядом с лютеранской церковью на Невском проспекте, что из-за бурлящей в этом квартале жизни не имеется почти никаких проблем с уборкой кровель или их протечками в зимний период.