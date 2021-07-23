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Смольному предложили учредить должность ресторанного омбудсмена

фото ЗакС политика Смольному предложили учредить должность ресторанного омбудсмена

На встрече с представителями петербургского правительства петербургские бизнесмены из сферы общепита предложили чиновникам создать в городе новый институт - должность ресторанного омбудсмена, передает "Фонтанка". В своем выступлении сооснователь сети "Токио Сити" Сергей Симарев апеллировал к опыту Москвы, где в таком статусе находятся рестораторы Сергей Миронов и Анастасия Татулова.

"Я вижу, какую работу они провели колоссальную по отмене требований QR-кодов. Это их заслуга", - произнес петербуржец.

Совладелец блинных "Теремок" Виталий Свидовский согласился со спикером, сочтя, что "должен быть человек, которому могут задать вопрос маленькие предприниматели". Однако запред комитета по промышленной политике Александр Ситов нашелся чем парировать доводы бизнесменов.

"Мы вообще не вводили QR-коды. Вы достучались раньше, без омбудсмена", - ответил он.

Тем не менее, представителям бизнеса, участвовавшим в дискуссии, пообещали рассмотреть их предложение более предметно вместе с бизнес-омбудсменом Петербурга Александром Абросимовым.

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