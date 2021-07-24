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Новости 15:42

Всероссийскую перепись населения перенесут на октябрь-ноябрь 2021 года

фото ЗакС политика Всероссийскую перепись населения перенесут на октябрь-ноябрь 2021 года

Росстат решил сдвинуть основной этап Всероссийской переписи населения на период с с 15 октября по 14 ноября на стационарных участках и с 15 октября по 8 ноября на портале "Госуслуги", передает "Интерфакс".

Решение принято в рамках "рабочей дискуссии с руководством регионов". Новые сроки прописаны в проекте постановления правительства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В Росстате пояснили, что в проведении переписи будут использоваться "ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования ". Глава службы Павел Малков пояснил, что сдвиг срока нужен, чтобы переоборудовать помещения, наладить IT-инфраструктуру, обеспечивающую защиту данных и передачу собранной информации в центр управления ходом переписи.

"Людям надо время, чтобы немного отдохнуть и переключиться на новые задачи", — сказал Малков.

Ранее планировалось, что перепись населения в России проведут с 1 по 31 октября. Перед этим ее хотели назначить на август – сентябрь. Предварительные итоги Росстат опубликует в апреле 2022 года, а окончательные — в IV квартале того же года. 

 

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