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Путин присвоил почетные звания следователям по делам Улюкаева, Шестуна и "Оборонсервиса"

фото ЗакС политика Путин присвоил почетные звания следователям по делам Улюкаева, Шестуна и "Оборонсервиса"

Российский глава Владимир Путин присвоил звания "Заслуженный сотрудник следственных органов" руководителю Главного военного следственного управления СК Сергею Барсукову, а также наградил следователей, которые занимались делами "Оборонсервиса", экс-главы подмосковного Серпуховского района Александра Шестуна и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации.

Так, старшему следователю по особо важным делам второго следственного отдела следственного управления ГВСУ СК Андрею Днепровскому и начальнику второго следственного отдела следственного управления ГВСУ СК РФ Николаю Ерофееву выдадут орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Роман Видюков получил орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Днепровский вёл дело "Оборонсервиса", Видюков - дело Улюкаева и руководил следственной группой по делу Шестуна.

Награды сотрудникам СК присвоены по случаю Дню сотрудника органов следствия, который в России отмечается 25 июля.

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