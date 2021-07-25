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Новости 25 июля, 16:53

На Лиговском полыхает дом: проспект окутал чёрный дым, пожар тушат по третьему рангу

фото ЗакС политика На Лиговском полыхает дом: проспект окутал чёрный дым, пожар тушат по третьему рангу

В Петербурге на Лиговском проспекте, 115, загорелись нежилые помещения: огнём охвачены 300 кв. метров, едкий чёрный дым окутал часть города, оповестили в региональном МЧС.

Пожару присвоен третий ранг сложности. В ликвидации ЧП задействованы 22 единицы техники и 89 огнеборцев.

Согласно информации из приложения 2ГИС, на последних этажах, где полыхают помещения, находится студия танцев. Также в здании имеется квеструм и студия свадебных платьев.

Сообщение о возгорании поступило на пожарный пульт в районе 15:30.

Сведений о причине возникновения пожара на данный момент нет.

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