За применение силы к росгвардейцу суд направил шамана Габышева на принудительное лечение

Городской суд Якутска признал шамана Александра Габышева виновным в применении силы к сотруднику Росгвардии и направил его на принудительное лечение в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением, проинформировал "МБХ медиа" юрист Алексей Прянишников, представляющий интересы обвиняемого.

"До вступления постановления в силу избрана мера пресечения в виде помещения под стражу", - добавил он.

Вдобавок судья вынес частное постановление в отношении адвоката Габышева Ольги Тимофеевой, которая назвала процесс над её подзащитным "судилищем", в котором ей "стыдно участвовать". Служителю Фемиды также не понравилось, что она встала с задержкой при входе его персоны в зал.

О принудительном лечении шамана ходатайствовала прокуратура. Прянишников считает, что процесс специально решили ускорить, так как 27 июля истекал 6-месячный срок содержания религиозного деятеля в психиатрическом стационаре.

Напомним, поводом для последней госпитализации шамана послужило то обстоятельство, что он пропустил очередной прием у врача, поэтому к нему приехала полиция вместе с санитарами и силой отвезла его в психдиспансер.

В поле зрения СМИ и силовиков шаман попал в 2019 году, когда собрался пешком дойти до Москвы и провести обряд изгнания президента Владимира Путина из Кремля.