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Муниципал 11:26

КСП нашла нарушения на 44 млн рублей в работе муниципалов МО № 65

фото ЗакС политика КСП нашла нарушения на 44 млн рублей в работе муниципалов МО № 65

Контрольно-счетная палата Петербурга 26 июля отчиталась о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования МО № 65 в 2019-2021 годах, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе КСП.

Было выявлено 140 нарушений на общую сумму более 44 млн рублей. Из них 6,3 млн - нецелевое использование бюджетных средств. В частности, в 2019 году местная администрация выделяла деньги на ремонт газонов, устройство тротуара и облагораживание придомовых территорий, хотя все это не относится к вопросом местного значения.

Выявлены многочисленные нарушения в сфере муниципальных закупок. Восемь раз администрация принимала и оплачивала товары, работы или услуги, несоответствовавшие условиям контрактов. Это происходило при проведении праздничных мероприятий, установке уличной мебели и детского игрового оборудования. 

"КСП выявила 13 фактов нарушений при обосновании и определении начальных цен контрактов, которые повлекли потери местного бюджета в сумме 2,7 миллиона рублей", - говорится в отчете органа.

Кроме того, были установлены нарушения в сфере управления муниципальной собственностью. Размер неэффективного использования средств местного бюджета составил порядка 500 тысяч рублей, посчитали в КСП.  

Контрольное мероприятие проходило под руковосдтвом аудитора Юрия Шутова. 

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МО №65

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