Защитник Шиеса возглавил поселок в Архангельской области

Экоактивиста Сергея Якимова, бывшего в числе наиболее активных защитников станции Шиес, местные депутаты большинством голосов (7 против 2) избрали главой поселка Урдома, о чем говорится на сайте муниципалитета. Полномочия действующего главы, Елены Смирновой, заканчиваются осенью. Урдома - ближайший к Шиесу населенный пункт.

Напомним, что против строительства мусорного полигона граждане боролись более года, организовав палаточный лагерь рядом со стройкой и иногда вступая в прямые столкновения с чоповцами. В январе 2020 года суд по иску муниципалов из Архангельской области запретил строительство свалки. Той же весной своих постов лишились главы Архангельской области и республики Коми, которые вступили в конфронтацию с экоактивистами по проблеме Шиеса.

Землю в окрестностях станции в настоящее время рекультивируют. Вместо мусорного полигона здесь высаживают деревья.