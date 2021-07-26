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Мосгорсуд признал законным заочный арест Ивана Жданова

фото ЗакС политика Мосгорсуд признал законным заочный арест Ивана Жданова

Городской суд Москвы признал легитимной избранную для экс-директора ФБК* Ивана Жданова меру пресечения в виде заочного ареста, уведомил "Открытые медиа" его адвокат Владимир Воронин. Суд не прислушался к доводам защиты о том, что политик не предпринимал попытки скрыться от следствия ввиду того, что даже не знал о возбуждении уголовного дела.

Жданова арестовали заочно из-за дела о невыплаты 29 млн рублей комбинату "Московский школьник", аффилированному с бизнесменом Евгением Пригожиным. Изначально документы находились у приставов в статусе исполнительного производства, после чего, к неожиданности Жданова и его адвокатов, без предварительного уведомления они были переданы суду.

Воронин рассказал, что следователи на протяжении четырех месяцев не уведомляли экс-главу ФБК* ни о вызовах на допрос, ни о его процессуальном статусе, ни о том, что он объявлен в международный розыск. Таким образом рядовой исполнительный процесс стал уголовным делом, однако у Жданова обозначенной суммы для выплаты Пригожину нет. По информации Воронина, РФ просит Интерпол выдать ей оппозиционера.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.
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