Беглов сообщил Путину о планах открыть семь станций метро в 2024 году

Губернатор Петербурга Александр Беглов 26 июля в рамках совещания с президентом России Владимиром Путиным по вопросу развития транспортного регионального узла коснулся темы метрополитена.

Он напомнил главе государства о созданной совместно с банком ВТБ компании "Метрострой Северной Столицы", которая должна стать единственным строителем новых станций подземки.

"При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций (объем финансирования порядка 130 миллиардов рублей), на территории Ленинградской области (Кудрово), которая граничит с Санкт-Петербургом, одну станцию (объем финансирования 31 миллиард рублей), метродепо, которое будет обслуживать и Ленинградскую область, и город Санкт-Петербург (это 41 миллиард рублей)", - заявил Беглов.

Присутствовавший на совещании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко добавил, что "Кудрово" будет не только станцией метро, но транспортно-перегрузочным узлом с автовокзалом междугороднего класса.

Ранее Путин выступил за создание вокруг Петербурга нового транспортного кольца, которое бы стало шире КАД.

Фото: Kremlin.ru