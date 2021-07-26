Суд в Петербурге запретил публикации, провозглашающие "обыденность употребления" алкоголя

Публикации, в которых говорится о пользе от употребления различных алкогольных напитков, запретил 26 июля Петродворцовый районный суд. Две интернет-страницы заблокированы, а распространение текстов, содержащихся на них, запрещено в РФ.

В частности, суд не устроили утверждения о том, что ром якобы помогает пищеварительному процессу, а водка помогает справиться с перхотью. Упоминается в качестве недопустимого высказывания также пассаж о том, что выпивать предпочтительнее с друзьями.

"В свободном для неопределенного круга лиц доступе размещена информация, способствующая укоренению в обществе мнения об обыденности употребления алкогольной продукции", - гласит обоснование запрета.