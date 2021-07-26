За прошлую неделю на петербургские газоны пролили свыше 7 тысяч кубометров воды

Более 7 тысяч кубометров воды петербургские коммунальщики использовали для полива газонов на прошлой неделе, проинформировали в пресс-службе комитета по благоустройству. Кроме того, свыше 49 "кубов" и 320 литров шампуня ушли на мытье дорог и тротуаров.

За последние 7 дней на городских улицах собрали почти 1,5 тысячи кубометров бытовых отходов и порядка 1,7 тысяч тонн смёта.

В Смольном добавили, что сегодня Северную столицу вышли убирать 495 машин и 890 дворников. Порядок в садах и парках тем временем наводят 894 специалистов ручного труда и 272 единицы техники.