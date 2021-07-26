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Новости 17:59

Угрожавшего чиновникам ККИ петербуржца приговорили к условному сроку

фото ЗакС политика Угрожавшего чиновникам ККИ петербуржца приговорили к условному сроку

Суд в Петербурге назначил один год условного срока в качестве наказания для мужчины, который без необходимых документов владел кафе на улице Доблести в Красносельском районе и осуществлял его деятельность. Санкция была назначена за то, что он в 2019 году публично угрожал физической расправой и физическим уничтожением сотрудникам комитета по контролю за имуществом.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. Гражданские иски о возмещении морального вреда удовлетворены на сумму 10 тыс. рублей для каждого потерпевшего", - сообщает объединенная пресс-служба судов.

Инцидент, после которого начали преследовать ресторатора, случился на территории его заведения, когда туда прибыли сотрудники комитета. Как следует из материалов дела, владелец кафе плеснул в чиновников бензином истал их оскорблять, угрожая разжечь огонь. Фигурант двух уголовных дел свою вину не признал. В связи с давностью возбуждения дела его освободили.

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