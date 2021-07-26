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Участок Большого Сампсониевского проспекта закроют для движения до 12 августа

фото ЗакС политика Участок Большого Сампсониевского проспекта закроют для движения до 12 августа

Движение автомобилей по Большому Сампсониевскому проспекту будет частично недоступно на участке от Нейшлотского переулка до Малого Сампсониевского проспекта с 27 июля по 12 августа ввиду проведения работ по прокладке инженерных сетей.

Кроме того, информирует ГАТИ у себя на странице "ВКонтакте", в Петербурге также временно будет введено ограничение на движение по улиц Маяковского от Ковенского переулка до улицы Жуковского, где должна проводиться прокладка теплосетей. Вдобавок с 29 июля по 1 сентября на 14-15 линии В.О. закрывают направление движения от Малого проспекта В.О. к Камской улице - специалисты будут ремонтировать теплопровод.

Наконец, обновление дорожного покрытия на Ленинградской улице в посёлке Песочный станет причиной поэтапного ограничения и закрытия движения на отрезке от Песочного шоссе до Лесной улицы с 28 июля по 15 августа.

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