Участок Большого Сампсониевского проспекта закроют для движения до 12 августа

Движение автомобилей по Большому Сампсониевскому проспекту будет частично недоступно на участке от Нейшлотского переулка до Малого Сампсониевского проспекта с 27 июля по 12 августа ввиду проведения работ по прокладке инженерных сетей.

Кроме того, информирует ГАТИ у себя на странице "ВКонтакте", в Петербурге также временно будет введено ограничение на движение по улиц Маяковского от Ковенского переулка до улицы Жуковского, где должна проводиться прокладка теплосетей. Вдобавок с 29 июля по 1 сентября на 14-15 линии В.О. закрывают направление движения от Малого проспекта В.О. к Камской улице - специалисты будут ремонтировать теплопровод.

Наконец, обновление дорожного покрытия на Ленинградской улице в посёлке Песочный станет причиной поэтапного ограничения и закрытия движения на отрезке от Песочного шоссе до Лесной улицы с 28 июля по 15 августа.