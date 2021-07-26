На поддержку многодетных семей направят 1,44 млрд рублей

Семьи, в которых воспитывается более трех детей, получат из федерального бюджета в общей сложности 1,44 млрд рублей, о чем сообщается на сайте правительства. Документ о выделении денег подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идёт о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребёнку не исполнится три года", - уточняется в сообщении.

В каждом из регионов, куда направили средства, будет установлен свой размер единовременной выплаты. В среднем по стране эта сумма составляет 11,3 тысячи рублей.

Напомним, что о массовых выплатах семьям с детьми президент Владимир Путин объявил в ходе своего послания Федеральному собранию в апреле.