Борцам с огнём удалось локализовать половину лесных пожаров в Карелии

В Карелии спасателям удалось локализовать 12 лесных пожаров на площади свыше 4,8 тысяч гектар к сегодняшнему дню, всего на территории республики полыхают ещё 23 участка на территории, превышающей 11 тысяч га.

Площадь распространяемого огня намеренно увеличивают за счёт отжигов: это один из методов тушения, когда навстречу пожару пускают пламя, которое лишает его подпитки, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. "Такой метод применяется, чтобы защитить от огня населённые пункты", - уведомил он подписчиков "ВКонтакте".

К ликвидации пламени в республике привлечено свыше 500 человек, в том числе - авиатехника.

В регионе по-прежнему горят леса в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском, Кемском и Пудожском районах.

Из-за сложной обстановки в Карелии начиная с 20 июля действует режим ЧС.