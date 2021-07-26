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В Красногвардейском районе Петербурга появится новый газозаправочный комплекс

фото ЗакС политика В Красногвардейском районе Петербурга появится новый газозаправочный комплекс

Петербургские чиновники выделили "Газпрому" участок на Екатерининском проспекте под создание новой автозаправочной станции, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Речь идет о "комплексном внедрении газомоторного топлива".

"Планируем в течение трех лет поэтапно перевести общественный транспорт и коммунальную технику на экологичный и эффективный природный газ. Строительство заправок необходимо ускорить", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

На другом земельном участке Екатерининского проспекта "Россеть Ленэнерго" построит закрытое распределительное устройство мощностью 10 киловатт. Оно призвано обеспечить светом действующие и планирующиеся сооружения.

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