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Чаще всего в Петербург приезжают туристы из Москвы и Новосибирска

фото ЗакС политика Чаще всего в Петербург приезжают туристы из Москвы и Новосибирска

По итогам 2020 года наиболее частыми гостями Петербурга стали жителями Москвы и Московской области, на втором месте - Новосибирская область, на третьем - Свердловская. Об этом на заседании городского правительства 27 июля сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По его словам, вклад отрасли туризма в экономику Петербурга в 2020 году составил 109,7 млрд. В 2019 году, когда город был открыт для иностранцев, - 378,6 млрд. 

Корнеев отметил, что в 2020 году увеличилось среднее время пребывания гостей города: с 3,5 до 7 суток. Также за год выросла сумма, которую в Петербурге оставляет среднестатистический турист: с 36,4 до 37,7 тысяч рублей. Средний чек делового туриста - 142 тысячи рублей.

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