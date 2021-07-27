Полиция пришла в администрацию Бугров с обыском по делу о мошенничестве

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД проводят обыски в здании администрации МО "Бугровское сельское поселение" Всеволожского района, передает 47news.

По данным издания, обыски связаны с делом, возбужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это дело относится к периоду, когда главой Бугров был Геннадий Шорохов. В его частном доме также проходят обыски. Отмечается, что дело находится в производстве областного отдела ГУ МВД по Петербургу, а оперативное управление осуществляет "строительный" отдел Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Глава администрации Елена Моисеева сообщила, что Шорохов сейчас в отпуске. По ее словам, здание администрации закрыто, в него никого не впускают.

Шорохов ушел в отставку с поста главы Бугров в 2020 году. Это связывали с подозрением, что чиновник не указал в декларации о доходах один из активов жены — половину земельного участка кадастровой стоимостью 12,7 млн рублей.