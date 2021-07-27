Историческому дому в Павловске вернули первоначальный облик

Дом Савинской в центре Павловска обрел вторую жизнь: после многолетнего ремонта ему вернули внешние атрибуты, имевшиеся в начале прошлого века, передает строительное издание "Канонер".

До середины 2010-х годов здание, внесенное в реестр региональных памятников КГИОП, находилось в аварийном состоянии. Ремонт, который начал проводить собственник, поначалу чиновники из профильного комитета не одобрили и даже привлекли владельца сооружения к юридической ответственности. Впоследствии компромисс был найден, и проект реконструкции разработало ООО "Рестпроект".

За счет новых бревен деревянное строение стало выше, добавились также ризалит и балкон, после чего дом стал походить на себя самого в 1900-х годах, когда он и был построен.