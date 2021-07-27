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Комфин отчитался об успешном исполнении бюджета Петербурга

фото ЗакС политика Комфин отчитался об успешном исполнении бюджета Петербурга

Доходная часть петербургского бюджета за первое полугодие 2021 года был исполнен на 55,3% от годового плана, сообщил председатель комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства 27 июля.

В казну поступило почти 364 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года доходы увеличились примерно на 70 млрд рублей, отметил глава Комфина.

- В определенной степени это, конечно, эффект низкой базы. Поскольку темпы роста доходов мы сравниваем с первым полугодием 2020 года, а основное падение доходов в прошлом году пришлось как раз на II квартал. Тем не менее, одновременно мы наблюдаем достаточно уверенное восстановление экономики, - заметил Корабельников.

Потратить за полугодие город успел 339 млрд (45,3%). Таким образом, бюджет за первые 6 месяцев 2021 года был исполнен с профицитом.

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