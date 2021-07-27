Архангельский депутат-справедливоросс попал под уголовное преследование

36-летний депутат Архангельского областного собрания Сергей Едемский, избранный от "Справедливой России", стал фигурантом уголовного дела. Как пишет со ссылкой на свои источники местное издание 29.ru, его подозревают в изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств. По версии следствия, имел место 21 такой инцидент с его участием. В это время он являлся генеральным директором строительной фирмы, ООО "Профтехстрой".

Сам Едемский пока происходящее с ним в правовой плоскости публично не комментирует. Известно, что своей вины он не признает, тогда как суммы причиненного ущерба силовики не раскрывают. Политик впервые стал региональным депутатом осенью 2018 года.