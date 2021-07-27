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В академии им. Штиглица открыли пространство для начинающих дизайнеров

фото ЗакС политика В академии им. Штиглица открыли пространство для начинающих дизайнеров

В здании художественно-промышленной академии имени Штиглица (СПГХПА) в Соляном переулке начало работу креативное пространство, призванное популяризировать произведения молодых петербургских дизайнеров, передает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Владимира Княгинина.

"Это авангардный шоурум в классических интерьерах академии. Думаю, что она готова двигаться в духе времени, не изменяя канонам стиля и формы. Мы рассчитываем, чтобы каждый студент, если он захочет создать что-то адресованное своей аудитории, своим покупателям и пользователям, воспользуется этой возможностью", - произнес чиновник на церемонии открытия.

Участников, работы которых выставили на всеобщее обозрение, отобрали посредством конкурса в прошлом году. В академии отмечают, что студенты-дизайнеры благодаря шоуруму смогут оценить конкурентоспособность собственных работ.

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