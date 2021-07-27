Возле Ладожского озера расширят Музей истории прорыва блокады Ленинграда

В деревне Коккорево у Ладожского озера стартовали работы над проектом реставрации здания народного музея "Дорога жизни". После ремонта на этом месте должен будет возникнуть расширенный Музей истории прорыва блокады Ленинграда, передает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В собственность региональных чиновников деревянное сооружение, внесенное в реестр культурно-исторических памятников, перешло минувшей зимой. Утверждается, что новая экспозиция должна будет завершить музейное освещение истории Дороги жизни.

Здание музея в Коккорево в ноябре 1941 года служило командным пунктом, в котором решалась судьба знаменитой ледовой дороги.