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Смольный предложил увеличить прожиточный минимум в Петербурге на 500 рублей

фото ЗакС политика Смольный предложил увеличить прожиточный минимум в Петербурге на 500 рублей

Смольный предлагает увеличить величину прожиточного минимума на душу населения в Петербурге на 2022 год, документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В проекте постановления предложено установить величину прожиточного минимума в Петербурге на уровне 12 428 рублей. Для трудоспособного населения — 13 546 рублей 50 копеек, для пенсионеров — 10 688 рублей 10 копеек, для детей — 12 055 рублей 20 копеек.

В случае принятия постановление вступит в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до конца года. 

Напомним, с начала 2021 года прожиточный минимум и МРОТ рассчитываются по новым правилам: раз в год на основе медианной зарплаты и медианного дохода населения. Ранее их рассчитывали каждый квартал. В Петербурге уровень прожиточного минимум на 2021 год — 11 910 рублей.

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