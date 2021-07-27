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Новости 19:56

РИА ФАН просит у силовиков признать нежелательной организацией проект Bellingcat

фото ЗакС политика РИА ФАН просит у силовиков признать нежелательной организацией проект Bellingcat

Издание РИА ФАН, которое связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, обратилось в Генпрокуратуру с призывом признать расследовательское СМИ Bellingcat нежелательной организацией. Тексты проекта Bellingcat, который возглавляет Христо Грозев, представителями РИА ФАН характеризуются как пропагандистские и имеющие целью выставить Россию в дурном свете.

По мнению авторов обращения в Генпрокуратуру, проект Bellingcat якобы "выполняет роль рупора антироссийской пропаганды в информационной войне Запада против России". 

Bellingcat известно, в частности, серией публикаций, посвященных отравлениям известных российских общественных деятелей и политиков: Алексея Навального, Дмитрия Быкова, Владимира Кара-Мурзы.

Накануне РИА ФАН  потребовало от силовых органов признания иностранным агентом правозащитного проекта "ОВД-Инфо".

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