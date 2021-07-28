Синоптики прогнозируют, что на Петербург может обрушиться гроза с порывистым ветром

После 30-градусной жары, накрывшей Петербург во вторник, 27 июля, в город может прийти гроза в "компании" с порывистым ветром.

Как прогнозируют в Северо-Западном УГМС, сегодня, 28 июля, Северную столицу ожидают очередные погодные изменения: в течение дня будет облачно с прояснениями, а днём придёт дождь, который, вероятнее всего, продлится до самого вечера; ожидается гроза. Воздух прогреется до "приемлемых" 25-28 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный, в случае грозы - порывистый. Атмосферное давление удержится на отметке 754 мм ртутного столба. Влажность воздуха - до 90%.