Минюст разрешил ЗАГСам регистрировать браки на дому и в больницах

Министерство юстиции РФ расширило полномочия ЗАГСов и позволило сотрудникам ведомств регистрировать браки на дому или в медицинских учреждениях, следует из соответствующего приказа.

Для того, чтобы союз был заключён вне стен ЗАГС брачующимся следует в заявлении отметить "особые обстоятельства", которые не позволяют им присутствовать на обычной церемонии.

Особыми обстоятельствами, указывается в Семейном кодексе, могут быть беременность, рождение ребенка, угроза жизни жениху или невесте, уточнила в разговоре с "Российской газетой" член Ассоциации юристов России Ольга Митева.

Приказом Минюста фиксируется время, отведённое на регистрацию брака вне ЗАГСа, - 150 минут, с учётом времени, которое сотрудник госоргана затратит на дорогу.