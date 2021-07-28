Прокуратура петербургского метро требует запретить диггерские сайты

Прокуратура петербургского метрополитена обратилась с исковым заявлением в суд, требуя ограничить доступ к диггерским сайтам, которые позиционируют посещение объектов, находящихся под землёй, как способ времяпрепровождения.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили в интернете несколько сайтов, на которых описываются способы и методы проникновения граждан в городскую подземку.

"Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещено распространение сведений, за которые установлена уголовная или административная ответственность", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, петербургские суды систематически блокируют сайты с экскурсиями по крышам, расценивая данный досуг связанным с риском для жизни.