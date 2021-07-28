Суд обязал зарегистрировать еще четверых кандидатов на выборы в МО "Ланское"

Приморский районный суд Петербурга 27 июля рассмотрел иски четверых кандидатов ИКМО "Ланское", получивших отказы в регистрации. Как и в случае "яблочницы" Анны Ширяевой, суд встал на сторону кандидатов, обязав избирательную комиссию зарегистрировать их после вступления решения в законную силу, сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба "Яблока".

Кроме троих кандидатов от "Яблока" (Дмитрия Лысова, Михаила Молчанова и Николая Солодкова) 27 июля суд рассмотрел иск активиста Ильи Мохова, кандидата "Справедливой России - За правду". В его документах члены избиркома МО "Ланское" нашли другую, существенную, по их мнению, ошибку. При заполнении данных о высшем образовании Мохов поставил запятую между серией и номером диплома. Как позже Мохов рассказал ЗАКС.Ру, судья отнесся к такому "нарушению" скептически и так же обязал ИКМО зарегистрировать кандидата.

Судье Приморского районного суда Наталье Корсаковой предстоит провести еще два заседания по выборам в МО "Ланское" 28 июля. На них рассмотрят иски пятой кандидатки "Яблока" Юлии Бобылевой и Романа Лунева ("Справедливая Россия - За правду").

Напомним, 17 июля ИКМО "Ланское" отказала всем пятерым кандидатам от "Яблока" . Причиной для отказа стало выдвижение от городского отделения партии, полномочия которого были приостановлены, а значит, по мнению ИКМО, выдвигаться от него кандидаты не могли. У других кандидатов, получивших отказ, проблемы связаны в основном с дипломами. ИКМО не могла проверить их подлинность.

В сентябре 2021 года в МО "Ланское" пройдут выборы в муниципальный совет по 2-му избирательному округу. Результаты выборов 2019 года были отменены по решению суда из-за отказа ИКМО "Ланское" зарегистрировать Павла Чупрунова, выдвинутого "Справедливой Россией".

Константин Леньков