РКН открыл личные кабинеты для редакторов и учредителей СМИ на своём сайте

Роскомнадзор открыл на своём сайте личные кабинеты для учредителей и редакторов средств массовой информации с тем, чтобы упростить с ними взаимодействие.

"В личном кабинете пользователь сможет получить актуальные сведения о зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание, направить в ведомство уведомления, ходатайства, обращения, информацию об устранении нарушений. В личном кабинете будут отображаться документы по надзорной деятельности, сформированные Роскомнадзором в отношении СМИ или вещателя, а также разъяснения по соблюдению требований законодательства", - указано в сообщении отечественного интернет-регулятора.

Для того, чтобы получить доступ к личному кабинету на сайте РКН, претендент должен быть зарегистрирован в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).