Мосгорсуд признал законным приговор экс-депутату петербургского ЗакСа Денису Волчеку

Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему депутату Госдумы и Заксобрания Петербурга Денису Волчеку по деле о покушении на мошенничество, передает "Интерфакс".

Апелляционная жалоба Волчека оставлена без удовлетворения.

В мае Пресненский суд Москвы приговорил Волчека к трем годам колонии, признав виновным в нарушении ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Его дело рассматривалось в особом порядке, так как экс-депутат признал вину. По версии следствия, он и бизнесмен Зураб Плиев через представителя получили от доверенного лица одного из бизнесменов 8 млн рублей за то, чтобы коммерсанта не привлекли к уголовной ответственности.

Волчек был депутатом петербургского парламента от ЛДПР в четвертом созыве ЗакСа. В 2007-м избрался в Госдуму, став депутатом сначала пятого, а потом и шестого созыва. В 2016 году у Волчека случился конфликт с Владимиром Жириновским, после чего он попробовал избраться вновь, но уже от "Справедливой России", однако проиграл.