Путин поручил начать единовременные выплаты семьям со школьниками со 2 августа

Президент России Владимир Путин поручил начать выплату единовременных пособий для семей со школьниками на две недели раньше, с 2 августа, передает ТАСС.

Об этом Путин заявил в ходе совещания по подготовке к новому учебному году. Президент спросил, возможно ли перевести выплаты по 10 тысяч рублей родителям раньше намеченного срока, чтобы "люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени" подготовиться к сборам детей в школу к 1 сентября.

Министр труда Антон Котяков сообщил, что технически все готово к тому, чтобы начать переводить выплаты уже со 2 августа. По его словам, в этот день деньги выплатят на 17 млн детей. Путин заявил, что в таком случае эти деньги начнут выплачивать с этого дня, "то есть со следующего понедельника".

О выплатах по 10 тысяч рублей для семей с детьми школьного возраста Путин объявил в ходе послания к Федеральному собранию в апреле. В июле Сбербанк объявил, что автоматически переведет на карты еще две тысячи рублей родителям, оформившим госвыплаты с 15 июля по 1 ноября.

фото: kremlin.ru