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Беглов поздравил жителей Зеленогорска с наступающим Днём города

фото ЗакС политика Беглов поздравил жителей Зеленогорска с наступающим Днём города

Петербургский градоначальник Александр Беглов выступил с поздравлением по случаю предстоящего "дня рождения" Зеленогорска - 31 июля городу исполняется 73 года.

Изначально, напомнил губернатор, местность, где впоследствии появился Зеленогорск, именовалась Терийоки - впервые в летописях она упоминалась ещё 473 года назад.

"Современный Зеленогорск – один из самых красивых и живописных пригородов Петербурга, любимое место отдыха и крупнейшая здравница Северо-Запада России. Сюда едут за энергией и вдохновением, которое дарит уникальная природа побережья Финского залива", - поделился мнением Беглов.

Сегодня в городе активно развивается инфраструктура, реконструируются дороги, обновлено футбольное поле на стадионе "Спартак", возведена поликлиника, обновлён знаменитый "Золотой" пляж. В скором времени, заключил Беглов, в Зеленогорске появятся новые Дом детского творчества и киноконцертный комплекс.

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